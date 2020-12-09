الأربعاء، 09-12-2020
09:47 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أثارت الفنانة
اللبنانية هيفاء وهبي
ضجة بتصريحاتها علي لقاح فيروس " كورونا
" ، مؤكدة
أنها لن تتلقاه .
و قالت في تصريحات
صحفية :" 40 عام من البحث المستمر جون إيجاد لقاح للإيدز و 100 عام للسرطان و
أبحاث مستمرة للبرد و في أقل من عام وجد لقاح " كورونا
"وتريدون أن آخذه
، شكرا.. لا " ، حسبما نشرت "صدي " .
وأُثارت تصريحاتها
حالة متباينة من التعليقات ما بين مؤيد ومعارض ، و أكد المعارضين أن اللقاح طورته
شركات عالمية وتم اعتماده من جهات معروفة و أن تطويره سريعا كان للحاجة الماسة
بسبب انتشار الفيروس سريعا .
جدير بالذكر أن
بعض الدول مثل روسيا وبريطانيا قد بدأت التطعيم قبل أيام ومن غير المتوقع أن يكون
التطعيم إجباري .