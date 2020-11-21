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تصريح مفاجئ من محمد رمضان عن صورته مع مطرب إسرائيلي

محمد رمضان مع المغني الاسرائيلي
رمضان
 
السبت، 21-11-2020 07:46 م أحمد سالم
نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يرد فيه على الصورة التى تم تداولها والذى يظهر فيها مع المطرب الاسرائيلى عومير ادام والاعلامى الاماراتى حمد المزروعى وقام رمضان بعد دقائق معدوده بحذف الفيديو. 

وقال حمد رمضان فى الفيديو : "انا لا اعرف انا بتصور مع مين وكلنا بشر واى حد بطلب يتصور معى لم ارفض. 

واضاف رمضان : كلنا بشر ولا يمكن ان اسال اى شخصي يرغب فى التصوير معى عن جنسيته او لونه او شكله". 

واوضح رمضان : "لا يهمني اسمك ولا لونك ولا ميلادك يهمني الإنسان ولو مالوش عنوان !!
 

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