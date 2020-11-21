"أدرعي" يثير الجدل بتعليق على صورة محمد رمضان والمغني الإسرائيلي

السبت، 21-11-2020
07:42 م
أحمد سالم
علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على ظهور الفنان المصري محمد رمضان
مع المغني الإسرائيلي عمير
آدم.
وقال أدرعي في تغريدة على تويتر "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان
مع الفنان الاسرائيلي المتألق عمير
آدم في دبي!!".
كان الناشط الإماراتي حمد المزروعي نشر صورة جمعته بالفنان محمد رمضان
والمغني الإسرائيلي عمير
آدم، ما أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبها، رحبت الحكومة الإسرائيلية في حسابها على تويتر بالصورة، وقال الحساب الرسمي للخارجية الإسرائيلية "الفن دوما يجمعنا.. عرض الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي صورة للنجم المصري محمد رمضان
مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي".