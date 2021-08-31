أول رد من بلقيس علي انتقادها لرقصها مع محمد رمضان بالساحل

الثلاثاء، 31-08-2021
09:17 ص
متابعات- أمينة عبد العال
علقت الفنانة اليمنية، بلقيس
فتحي علي الانتقادات التي تعرضت لها بعد
انتشار مقطع فيديو لها وهي ترقص مع الفنان محمد رمضان
علي أغنية " ثابت
" في الساحل
؟
و أكدت في تصريحات إعلامية لبرنامج " أي تي بالعربي" أن الأمر مجرد
صدفة لأنها كانت متواجدة بإحدى السهرات في الساحل
الشمالي وكان محمد رمضان
متواجد
فرقص معها ووصفته بالفنان اللطيف .
و أضاف :" "لا تهمني الانتقادات، فأنا شخصية مرحة
أمتلك طاقة إيجابية وأحب التفاعل مع الجمهور كثيرا، كما أنني من يومي أحب الرقص وخير
دليل حفل زفافي، لأني رقصت رقصا للتاريخ".