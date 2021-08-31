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أول رد من بلقيس علي انتقادها لرقصها مع محمد رمضان بالساحل

بلقيس و محمد رمضان
بلقيس و محمد رمضان
Native
الثلاثاء، 31-08-2021 09:17 ص متابعات- أمينة عبد العال
علقت الفنانة اليمنية، بلقيس فتحي علي الانتقادات التي تعرضت لها بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي ترقص مع الفنان محمد رمضان علي أغنية " ثابت " في الساحل ؟
و أكدت في تصريحات إعلامية لبرنامج " أي تي بالعربي" أن الأمر مجرد صدفة لأنها كانت متواجدة بإحدى السهرات في الساحل الشمالي وكان محمد رمضان متواجد فرقص معها ووصفته بالفنان اللطيف .
و أضاف :" "لا تهمني الانتقادات، فأنا شخصية مرحة أمتلك طاقة إيجابية وأحب التفاعل مع الجمهور كثيرا، كما أنني من يومي أحب الرقص وخير دليل حفل زفافي، لأني رقصت رقصا للتاريخ".
 

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