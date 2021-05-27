الخميس، 27-05-2021
02:34 م
أهمية أذكار الصباح
والمساء واثرها العظيم، من الأذكار
المأثورة والواردة عن رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هو قدوة المسلمين في
كافة الأفعال والأقوال، فذكر الله تعالي يُريح القب ويطمئن النفس، ويُدخل عليها
السكينة والراحة والهدوء، لذا وُجب على المسلمون جميعاً الالتزام والمواظبة على
أذكار الصباح والمساء، وجعل لها وقتاً مخصصاً من الصبح والمساء لتناولها وقراءتها،
وتشجيعاً لكم على الالتزام والمواظبة عليها، سنقدم لكم أهمية أذكار الصباح والمساء
واثرها العظيم، والفائدة التي يجنيها المسلم بقراءته له من موقع المحيط
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أحاديث
عن أهمية أذكار الصباح والمساء
أذكار الصباح والمساء، هل حصن المسلم
ومأمنه من الشيطان وشركه، يُرددها المسلم في أوقات معينة من الصباح وأوقات معينة
من المساء، فيُستحب قراءة أذكار الصباح يومياً بعد صلاة الفجر مباشرة وحتى تطلع الشمس،
وكذلك فإن موعد قراءة أذكار المساء يومياً من بعد صلاة العصر مباشرةً وحتى تغرب
الشمس، تلك الأوقات المستحب بها قراءة أذكار الصباح والمساء، ليحفظك الله دوماً في
اليوم والليلة، ويكفيك شر ما خلق، وشر الشيطان وشركه، ومن بين الأحاديث الشريفة
التي ذكرت أهمية أذكار الصباح والمساء ما يلي:
قال
رسول الله ﷺ: “يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، إن
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير
منهم”. الحديث رواه مسلم وغيره.
قول " أصبحنا وأصبح الملك
لله ..."و" أمسينا وأمسى الملك لله.. "كان النبي صلى الله
عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله
وحده لا شريك له أراه قال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أسألك خير
ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها وأعوذ
بك من الكسل وسوء الكبر وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر وإذا أصبح قال
ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله
ما
جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله ﷺ قال: “من قال لا إله إلا الله وحده
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له
عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزًا من
الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر
من ذلك”.
قول: "لا إله إلا الله وحده
لا شريك له.." مائة مرة، من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له
الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير . في يوم مائة مرة ، كانت له عدل عشر
رقاب ، وكتبت له مائة حسنة ، ومحيت عنه مائة سيئة ، وكانت له حرزا من الشيطان
يومه ذلك حتى يمسي ، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه
أهمية الأذكار
في حياة المسلم
قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، ان
رسولنا الكريم عيله الصلاة والسلام كان يذكُر الله تعالى في كل أحيانه، لذا على
المسلمين أن يقتدوا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لما لأذكار الصباح والمساء
من أهمية عظيمة تعود على جسم المسلم وقلبه وحياته بالتالي:
تُعود
أذكار الصباح والمساء لسان المسلم على القول الجيد والحسن الممتلئ بالإيمان
والتقوى.
ينال
المسلم العتق من النار بذكر الله في الصباح والمساء.
وعد
الله تعالى الجنة لمن قرأ أذكار الصباح والمساء ومات عليها.
قارئ
أذكار الصباح والمساء، هو ممن يظلهم الله يوم القيامة بظله.
أذكار
الصباح والمساء تعود المسلم على الصبر.
تجلب
الرزق والمال.
تغفر
الذنوب، قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم (من قال : سُبْحَانَ الله
وَبِحَمْدِهِ، في يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإنْ كَانَتْ
مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ). متفقٌ عَلَيْهِ.
تجعل
المسلم راضياً بقضاء الله وقدره، غير معترض.
(اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت
خلقني و أنا عبدك و أناعلى عهدك ووعك ما استطعت أعوذ بك من شرما صنعت أبوء لك
بنعمتك علي و أبوء بذنبي فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ) فمن قاله
موقناً به مساءً ثم مات دخل الجنة .
أهمية أذكار الصباح والمساء واثرها
العظيم، فهي علاج لقسوة القلب، وطرد لوسوسة الشيطان، لذا على المسلمين جميعا
الالتزام بأذكار الصباح والمساء في الأوقات المستحبة التي بيناها سابقاً من موقع المنصة
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