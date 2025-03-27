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فيديو.. القبض على طبيب سحل سيدة مسنة قدمها مكسورة في مدخل عمارة بالشرقية

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فيديو.. القبض على طبيب سحل سيدة مسنة قدمها مكسورة في مدخل عمارة بالشرقية

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الخميس، 27-03-2025 11:43 ص

 

 

وثق مقطع فيديو لحظة اعتداء شخص- قيل أنه طبيب- على سيدة مسنة داخل مدخل منزل بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وأظهر في الفيديو المتداول السيدة المسنة وهي تتعرض للضرب المبرح رغم إصابتها بكسر في قدمها .

من جهتها، أوضحت ابنة الضحية في تحقيقات النيابة أن المتهم كان قد اعتدى عليهما أكثر من مرة سابقا، مشيرة إلى أنه أغلق المياه عن شقتهم السكنية لمدة خمسة أيام.

وأضافت أن محاولات التواصل معه باءت بالفشل، واضطرت الأسرة لتهديده بإبلاغ الشرطة حتى وافق على إعادة تشغيل المياه.

وفقا لأقوال ابنة الضحية، فإن المتهم عاد واعتدى عليها بالضرب والسحل عندما ذهبت لشحن كارت المياه، مما دفع والدتها المسنة للتدخل رغم إصابتها بكسر في قدمها.

وعندما حاولت الضحية تصوير الواقعة، قام المتهم بمحاولة انتزاع الهاتف منها، ما استدعى استدعاء الشرطة.

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