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شريف دسوقي يكشف عن المشهد الذي تسبب في بتر قدمه .. وهكذا علق بعد البتر

شريف دسوقي
شريف دسوقي يكشف عن المشهد الذي تسبب في بتر قدمه .. وهكذا علق بعد البتر
Native
الثلاثاء، 25-05-2021 06:31 ص أحمد عادل شعبان
علق الفنان شريف دسوقي على إعلان الفنانة بدرية طلبة بتر قدمه بسبب مضاعفات مرض السكر .

وقال في بيان مقتضب عبر صفحته بـ فيس بوك: الحمدلله على كل شيء .. قدر الله وما شاء فعل.

وكشف دسوقي في تصريحات سابقة عن المشهد الذي أدى لإصابة قدمه ، قائلا: كنا نصور فيلم (وقفة رجالة) حينها كنا في الغردقة وقرر فريق العمل تجربة شيء أشبه بعملية مساج البحر وقلت لهم إن هذا خطر لأن بخار البحر والملح وضخهما بخراطيم قد يؤدي لمشكلة كبيرة وهذا من واقع خبرتي بالبحر حيث أنني من أبناءالاسكندرية.

وتابع: بعد ساعة بدأت الناس تشتكي والممثلين يتخنقوا وأنا مقدرتش اكمل وأغمى عليا وفكرني جالي جلطة وطلعلي خراج في رجلي وقتها وحسيت بتنميل كبير في رجلي لدرجة إن لو حد وقف على بعد 20 سم مني كنت بتألم.
 

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