بعد أنباء عن إغلاق فروع مطعم "بلبن" بسبب حالات تسمم في السعودية، أصدرت السلطات في المملكة بياناً توضيحياً بشأن "إغلاق فروع إحدى المنشآت الغذائية".

وفي التفاصيل، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بأنباء عن "إغلاق جميع فروع مطعم مصري شهير لمنتجات الحلوى بعد حالات تسمم".

ونشر مدونون فيديوهات عديدة من مناطق مختلفة تظهر إغلاق محلات "بلبن" المصرية بشكل مفاجئ، ومن بينها مناطق الرياض والخبر ومكة المكرمة.

وعقب ذلك، أصدرت وزارة البلديات والإسكان في السعودية بيانا توضيحيا جاء فيه: “إشارة إلى ما تم تداوله بشأن إغلاق فروع إحدى المنشآت الغذائية، توضح وزارة البلديات والإسكان أنها ومن خلال جهود أماناتها في عدد من المناطق تعاملت مباشرة مع ما ورد من بلاغات بهذا الشأن عبر فرق الرقابة الميدانية واتخاذ ما يلزم وفق الإجراءات النظامية التي تضمن سلامة وصحة الجميع”.

وأشارت إلى أن "معظم حالات الاشتباه بالتسمم الغذائي تماثلت إلى الشفاء، فيما تتلقى الحالات المتبقية الرعاية الصحية اللازمة وحالاتها مستقرة".

وفي بيانها، أكدت الوزارة أنها "قامت من خلال تكاملها مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بمباشرة البلاغات الواردة لها بشأن هذه الحالات وتم التعامل معها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة في حينه، حيث تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتي شملت إغلاق مصنعي وفروع المنشأة احترازيا، لحين استكمال عمليات التحقق والتحليل".

وشددت وزارة البلديات والإسكان السعودية على أن "صحة المستهلك وسلامته أولوية قصوى، وأنها تواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنتجات الغذائية المقدمة".

ودعت الوزارة إلى تحري الدقة في تداول المعلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة.

هذا ولم تحدد الوزارة السعودية اسم المنشأة الغذائية التي تم إغلاقها.



