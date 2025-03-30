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الإمارات تعلن عن فرص عمل للمصريين برواتب مجزية

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الأحد، 30-03-2025 01:26 م

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن فتح باب التقديم على 300 فرصة عمل بشركة تروجان للمقاولات العامة في الإمارات.

 

تفاصيل فرص عمل الإمارات بشركة بشركة تروجان للمقاولات العامة

 

وقال "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، إن فرص عمل الإمارات تأتي بعقد يمتد لمدة سنتين وراتب شهري 1800 درهم، مع توفير الإقامة، والمواصلات، والتأمين الصحي، وبدل ساعات العمل الإضافية.

 

وأوضح الوزير، أن وظائف الإمارات تأتي ضمن جهود الوزارة في توفير فرص عمل بالخارج، بالتعاون بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل.

 

من جانبها، كشفت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الفرص تم توفيرها عبر مكتب التمثيل العمالي بالإمارات، برئاسة المستشارة منال عبدالعزيز عثمان، وتشمل:

 

100 حداد مسلح

 

100 نجار مسلح

 

100 عامل تركيب سيراميك

 

رابط التقديم على وظائف وفرص عمل الإمارات

 

وأكدت الوزارة، أن التقديم على وظائف وفرص عمل الإمارات متاح بدءًا من اليوم الأحد 30 مارس 2025، ولمدة 5 أيام، عبر الرابط التالي: هنا

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