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دلال عبد العزيز تفاجيء طبيبها بهذا السؤال عن سمير غانم بعد إفاقتها .. وهكذا رد عليها

سمير غانم
دلال عبد العزيز تفاجيء طبيبها بهذا السؤال عن سمير غانم بعد إفاقتها .. وهكذا رد عليها
Native
الإثنين، 24-05-2021 07:09 ص أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز التي ترقد في إحدى المستشفيات بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر إن دلال عبد العزيز بدأت سؤال الطبيب وطاقم الممرضين بعد إفاقتها من حين لآخر حول الحالة الصحية لزوجها سمير غانم كما طلبت مقابلة بناتها الممنوعات من مقابلتها بسبب حالتها الصحية.

وأضافت المصادر أنه عندما أصرت دلال على السؤال عن سمير غانم امتنع الطبيب عن إخبارها بوفاته وقال له إنه مازال يرقد في المستشفي لكن حالته الصحية ليست جيدة تمهيدا لإخبارها مستقبلا بوفاته.
 

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