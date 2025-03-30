فيديو يحبس الأنفاس.. حمام سباحة أعلى ناطحة سحاب لحظة وقوع زلزال تايلاند

وثق مقطع فيديو جديد لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب تايلاند وميانمار صباح أمس الجمعة، وبلغت شدته 7.7 على مقياس ريختر.

وأظهر الفيديو اهتزاز المياه بعنف داخل أحد حمامات السباحة الواقعة أعلى ناطحة سحاب، بينما حاول بعض الأشخاص مغادرة المكان، وتمسك آخرون بحواف المسبح وسط اهتزاز المبنى. كما أظهرت اللقطات تأثر الأساسات المحيطة بالمسبح نتيجة قوة الزلزال.