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أول رد فعل من دلال عبد العزيز على وفاة سمير غانم

دلال عبد العزيز
أول رد فعل من دلال عبد العزيز على وفاة سمير غانم
Native
الأربعاء، 26-05-2021 06:34 ص أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي رامي رضوان - مقدم برنامج مساء DMC - عن كواليس الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز.

وقال في البرنامج: نواجه موقفا صعبا .. نحن لم نخبر الفنانة دلال عبد العزيز بوفاة الفنان سمير غانم .

وتابع: لكن القلوب تشعر ببعضها .. ولا شك أن العلاقة الروحية بين دلال وسمير غانم تجعل قلبها يحس بما نخبئه عنها.

وأردف: الفنانة دلال عبد العزيز شعرت بوفاة الفنان سمير غانم وبدأت تسألنا بإلحاح عن حالته الصحية وما إذا كان حدث له شيئا واضطرننا لكذب عدة مرات حتى أن إيمي ودنيا لا ترتديان الملابس السوداء أمامها لكي لا نؤكد شكوكها.
 

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