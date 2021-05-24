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سألت عن سمير غانم .. تطور صادم في الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز
سألت عن سمير غانم .. تطور صادم في الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز
Native
الإثنين، 24-05-2021 08:00 ص أحمد عادل شعبان
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين - مستشار الرئيس للشؤون الصحية - عن تطورات حالة الفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتها بكورونا.

وقال تاج الدين في تصريحات تلفزيونية إن حالة الفنانة دلال عبد العزيز "حرجة" ومازالت لم تتحسن داعيا لها بالصحة ولزوجها الفنان سمير غانم بالرحمة والمغفرة.

و كشفت مصادر عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز التي ترقد في إحدى المستشفيات بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر إن دلال عبد العزيز بدأت سؤال الطبيب وطاقم الممرضين بعد إفاقتها من حين لآخر حول الحالة الصحية لزوجها سمير غانم كما طلبت مقابلة بناتها الممنوعات من مقابلتها بسبب حالتها الصحية.

وأضافت المصادر أنه عندما أصرت دلال على السؤال عن سمير غانم امتنع الطبيب عن إخبارها بوفاته وقال له إنه مازال يرقد في المستشفي لكن حالته الصحية ليست جيدة تمهيدا لإخبارها مستقبلا بوفاته.
 

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