تطور صادم في حالة دلال عبد العزيز: نسبة الأكسجين في دمها 30% .. وترفض تناول الأدوية

الثلاثاء، 25-05-2021
06:19 ص
أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر طبية عن تطورات صادمة في حالة الفنانة دلال عبد العزيز
حيث ترقد في المستشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا
المستجد .
وقالت المصادر إن حالة دلال عبد العزيز
تدهورت عن أمس ما تطلب وضعها على أجهزة طبية إضافية حيث وضعت على جهاز (هاي فلو نيزل - وهو جهاز يزيد تدفق الأكسجين للمريض ) بالإضافة لجهاز (باي باب - وهو جهاز يستخدم لحالات الاختناق التنفسي .
وأكدت المصادر أن نسبة الأكسجين في دم دلال تتجاوز 90% بالكاد مع وضعها على الأجهزة بينما تتراوح بين 30% إلى 40% بدون الأجهزة.
وأشارت المصادر إلى أن الحالة حرجة حيث تعاني الفنانة من فشل تنفسي حاد فضلا عن معاناة الرئتين حيث أجريت آخر مسحة لكورونا
منذ 10 أيام ومن وقتها ترفض دلال إجراء أية مسحات أخرى وتعاني من حالة نفسية سيئة مما يجعلها ترفض تناول الدواء في كثير من الأحيان.
و كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين - مستشار الرئيس للشؤون الصحية - عن تطورات حالة الفنانة دلال عبد العزيز
بعد إصابتها بكورونا
.
وقال تاج الدين في تصريحات تلفزيونية إن حالة الفنانة دلال عبد العزيز
"حرجة" ومازالت لم تتحسن داعيا لها بالصحة ولزوجها الفنان سمير غانم
بالرحمة والمغفرة.
و كشفت مصادر عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز
التي ترقد في إحدى المستشفيات بعد إصابتها بفيروس كورونا
المستجد.
وقالت مصادر إن دلال عبد العزيز
بدأت سؤال الطبيب وطاقم الممرضين بعد إفاقتها من حين لآخر حول الحالة الصحية لزوجها سمير غانم
كما طلبت مقابلة بناتها الممنوعات من مقابلتها بسبب حالتها الصحية.
وأضافت المصادر أنه عندما أصرت دلال على السؤال عن سمير غانم
امتنع الطبيب عن إخبارها بوفاته وقال له إنه مازال يرقد في المستشفي لكن حالته الصحية ليست جيدة تمهيدا لإخبارها مستقبلا بوفاته.