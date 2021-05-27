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رامي رضوان يروي موقف غريب أثناء دفن سمير غانم .. وأسامة الأزهري يفاجئه بتفسيره

سمير غانم
رامي رضوان يروي موقف غريب أثناء دفن سمير غانم .. وأسامة الأزهري يفاجئه بتفسيره
Native
الخميس، 27-05-2021 07:49 ص أحمد عادل شعبان
روى الإعلامي رامي رضوان موقفا غريبا أثناء الاتجاه إلى المقابر لدفن الفنان سمير غانم.

وقال رضوان في برنامجه: أثناء وضع جثمان الفنان سمير غانم في السيارة تمهيدا لنقله إلى مثواه الأخير ، استقللت سيارتي الخاصة وفتحت إذاعة القرآن الكريم وإذا بي أفاجأ أن أول آية أسمعها لحظة فتح الراديو هي الآية الكريمة ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).

وعلق الدكتور أسامة الأزهري - مستشار الرئيس للشئون الدينية - على هذه الواقعة مؤكدا أن من هدي النبي - صلى الله عليه و سلم - أنه كان يتفاءل ويأخذ بالبشريات إذا عزم على أمر ، وفي نفس الوقت كان يرفض التشاؤم والتطير.
 

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