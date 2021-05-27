رامي رضوان يروي موقف غريب أثناء دفن سمير غانم .. وأسامة الأزهري يفاجئه بتفسيره

الخميس، 27-05-2021
07:49 ص
أحمد عادل شعبان
روى الإعلامي رامي رضوان
موقفا غريبا أثناء الاتجاه إلى المقابر لدفن الفنان سمير غانم
.
وقال رضوان في برنامجه: أثناء وضع جثمان الفنان سمير غانم
في السيارة تمهيدا لنقله إلى مثواه الأخير ، استقللت سيارتي الخاصة وفتحت إذاعة القرآن الكريم وإذا بي أفاجأ أن أول آية أسمعها لحظة فتح الراديو هي الآية الكريمة ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).
وعلق الدكتور أسامة الأزهري
- مستشار الرئيس للشئون الدينية - على هذه الواقعة مؤكدا أن من هدي النبي - صلى الله عليه و سلم - أنه كان يتفاءل ويأخذ بالبشريات إذا عزم على أمر ، وفي نفس الوقت كان يرفض التشاؤم والتطير.