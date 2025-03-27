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ما علاقة فلسطين؟.. سر وشم كلمة "كافر" والصليب على جسد وزير الدفاع الأمريكي

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الخميس، 27-03-2025 12:12 م

 

نشر وزير الدفاع الأمريكي "بيت هيغسيث" صورة له على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أثناء ممارسة الرياضة وعلى ذراعه الأيمن رسومات للصليب بالوشم وكلمة "كافر" باللغة العربية.

رأس الحربة

وعلق قائلا:"انطلق اليوم برفقة محاربي فرقة SDVT-1 في قاعدة بيرل هاربر-هيكام"، مشيرا: هؤلاء الجنود هم رأس الحربة، وخبراء في التخفي والتحمل والفتك، ويخشاهم أعداء أمريكا، بينما يثق بهم حلفاؤنا فخورون بقضاء الوقت مع أفضل ما في أمريكا".

وأظهرت الصور «هيجسيث» وهو يؤدي تمارين رياضية وعلى ذراعه وشم كلمة «كافر» بالعربية، بالإضافة إلى وشوم أخرى، أثارت تساؤلات الكثيرين. كما شارك حساب وزارة الدفاع الأمريكية التغريدة.

 

إليكم قصة وشوم وزير الدفاع الأمريكي، وماذا تعني كل منها، وفقا لما ذكرته «نيو يورك بوست» و«new lines magazone» و«سي إن إن».

 

عندما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين بيت هيجسيث وزيرا للدفاع، كان الأخير يحمل أكثر من 12 وشما على ذراعيه وصدره وباقي جسده.

 

تعود الوشوم إلى فترة الثلاثينيات من عمره، بعد أن خالف رغبة والده الذي نهاه عن رسم هذه الرموز التي جعلت من ابنه حديث الساعة في كثير من الفترات.

 

«صليب القدس

صليب القدس الكبير هو الوشم الأكثر شهرة، وهو مرسوم على صدر «هيجسيث».

 

يعود تاريخ الرمز المكون من صليب واحد كبير مع أربعة صلبان صغيرة حوله إلى الحروب الصليبية، ولكنه ارتبط مؤخرًا بالقوميين المسيحيين المثيرين للمشاكل.




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