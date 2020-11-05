أنا بموت.. نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية بعد إصابتها بكورونا

الخميس، 05-11-2020
12:41 م
إيمان هاني
استجابة وزارة الصحة
لاستغاثة نقل الفنانة
نشوي مصطفي وتحركت لنقلها للعناية الصحية، وذلك بعد اصابتها بـ فيروس كورونا
المستجد،
وطلب المساعدة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
و كتب الكاتب الصحفي هاني يونس عبر حسابه
بموقع "فيس بوك":" إلى كل من أرسل لى بوست الفنانة نشوى مصطفى اطمنوا،
وزارة الصحة
تحركت على الفور، وهى فى طريقها للمستشفى، ربنا يشفى الجميع".
في سياق متصل، طلبت الفنانة نشوي مصطفي
الاستغاثة بـ وزارة الصحة
عبر موقع "فيس بوك" وقالت:" باموت حرفيًا
بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدنى من وزارة الصحة
ويقولى اروح انهى مستشفى".