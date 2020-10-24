" الكلب الأخضر" يثير ضجة في إيطاليا

السبت، 24-10-2020
12:11 م
متابعات- أمينة عبد العال
أثار جرو أخضر اللون ضجة في مزرعة بجزيرة سردينيا الإيطالية ، حيث فوجئ مزارع
بميلاد الجرو أخضر اللون ، معتبرا أنه رمز للتفاؤل بعد الأزمة التي مر بها العالم
بعد تفشي فيروس " كورونا
" .
و أطلق المزارع علي الجرو اسم " بيستاشيو " أو " فستق
" وهو الوحيد الذي يحمل اللون الأخضر بخلاف إخوته الذين ورثوا الفراء الأبيض
من أمهم ، حسبما نشرت " رويترز " .
و فسر الأطباء البيطريين الحالة النادرة بأن الجرو ربما لامس فرائه صبغة
خضراء في رحم أمه تسمي "بيلفيردين " ، وهذه هي المادة نفسها التي تسبب
اللون الأخضر عند إصابتنا بالكدمات .
جدير بالذكر أن لون " فستق" أصبح باهت مع الأيام ومن المتوقع أن
يتسمر اللون في الخفوت حتى يتحول إلي الأبيض مثل أخوته .