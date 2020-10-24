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" الكلب الأخضر" يثير ضجة في إيطاليا

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 24-10-2020 12:11 م متابعات- أمينة عبد العال
أثار جرو أخضر اللون ضجة في مزرعة بجزيرة سردينيا الإيطالية ، حيث فوجئ مزارع بميلاد الجرو أخضر اللون ، معتبرا أنه رمز للتفاؤل بعد الأزمة التي مر بها العالم بعد تفشي فيروس " كورونا" .
و أطلق المزارع علي الجرو اسم " بيستاشيو " أو " فستق " وهو الوحيد الذي يحمل اللون الأخضر بخلاف إخوته الذين ورثوا الفراء الأبيض من أمهم ، حسبما نشرت " رويترز " .
و فسر الأطباء البيطريين الحالة النادرة بأن الجرو ربما لامس فرائه صبغة خضراء في رحم أمه تسمي "بيلفيردين " ، وهذه هي المادة نفسها التي تسبب اللون الأخضر عند إصابتنا بالكدمات .
جدير بالذكر أن لون " فستق" أصبح باهت مع الأيام ومن المتوقع أن يتسمر اللون في الخفوت حتى يتحول إلي الأبيض مثل أخوته .



 

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