الثلاثاء، 27-10-2020
12:18 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية
، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن نصف الكرة
الشمالي سيواجه لحظات خطيرة وسط موجة من حالات الإصابة الجديدة بفيروس "
كورونا
" المستجد .
و أضاف في مؤتمر القمة العالمي للصحة الافتراضية :" قومية اللقاح
ستطيل أمد الوباء ولن تقصره لافتا إلي أنه وسط الطفرة العالمية في إصابات "
كورونا
" للقضاء علي الوباء العمل معا وحصول البلدان الفقيرة علي لقاح عادل .
و لفت رئيس المنظمة إلي أن تفشي المرض في جميع أنحاء العالم ينظر إليه علي
أنه نتيجة لرفع القيود الاقتصادية والاجتماعية في وقت مبكر جدا .