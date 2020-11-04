الإسعاف تنقل نشوى مصطفى لمستشفى العزل بعد تدهور صحتها

الأربعاء، 04-11-2020
08:21 م
محمد فضل
أكد نجل الفنانة
نشوى مصطفى، أنه تم نقل والدته إلى أحد
مستشفيات العزل الصحي بسيارة إسعاف، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس
كورونا
، موجها الشكر إلى وزارة الصحة ونقيب الممثلين.
وكانت الفنانة
بشرى تواصلت مع الدكتور خالد مجاهد المتحدث
باسم وزارة الصحة لنقل الفنانة
نشوى مصطفى إلى أحد مستشفيات العزل، كما تواصل معها
أيضًا الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.
وأفصحت الفنانة
نشوى مصطفى عن آخر مستجدات حالتها الصحية
بعد إصابتها بفيروس كورونا
المستجد.
وكتبت قبل قليل عبر حسابها على موقع فيس بوك، قائلة:
"أنا باموت حرفيًا بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدنى من وزارة الصحة ويقولى
أروح أنهى مستشفى
".