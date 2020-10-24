الصحة العالمية تحذر : الشهور القادمة صعبة وبعض الدول علي طريق خطر

السبت، 24-10-2020
12:11 م
متابعات- أمينة عبد العال
حذر تيدروس أدهانوم
جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
من أن الدول الواقعة في نصف الكرة
الشمالي في منعطف حرج ، خاصة مع ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس
" كورونا
" المستجد .
و أضاف في مؤتمر صحفي
:" الشهور القليلة المقبلة ستكون صعبة للغاية وبعض الدول علي طريق خطر ،
الكثير من الدول تشهد زيادة متسارعة في الحالاة ، داعيا للتحرك السريع ، حسبما
نشرت" سكاي نيوز " .
كما ذكرت خبيرة
المنظمة المسئولة عن شئون فيروس " كورونا
" ، ماري فان كيركوف ، أن
المنظمة سجلت حوالي 445 ألف حالة إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية
ونصفها كان من أوربا .
ولفتت إلي أن العديد من المدن في أنحاء أوربا سيتم
الوصول لأقصي قدرة استيعابية في وحدات الرعاية المركزة خلال الأسابيع المقبلة .