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وباء في مهرجان الجونة.. فنانات يعلن إصابتهن بـ«كورونا»

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سارة عبدالرحمن
 
الأربعاء، 04-11-2020 08:30 م محمد فضل
يبدو أن وباء فيروس كورونا كان حاضرًا في مهرجان الجونة السينمائي، حيث أعلنت عدد من الفنانات إصابتهن بالفيروس بعد أيام من مشاركتهن.
وأعلنت الفنانة سارة عبدالرحمن، اليوم الأربعاء، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
ونشرت«سارة» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكتبت:«أنا عملت تحليل كورونا، والنتيجة طلعت ايجابي للأسف، يا رب يهون على أي حد عنده عندها كورونا ويارب يشفي الكل».
كما أعلنت أمس الفنانة نشوى مصطفى إصابتها بالفيروس، قبل أن يتم نقلها اليوم إلى إحدى مستشفيات العزل الصحي بعد تدهور حالتها الصحية.


كما أعلنت الاستايلست ريم العدل، إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "فيسبوك".
وكتبت ريم: "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف. بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي".
واختتمت منشورها: "بس أنا هعزل نفسي كده كده؛ لحد ما أتأكد مليون في المية، كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة. ربنا يسلّم الجميع".

 

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