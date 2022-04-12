الجمعة 15 أبريل 2022
توقيت مصر 09:51 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تصل 41 .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

الشرطة الأمريكية تكشف مفاجأة بعد القبض على منفذ هجوم مترو نيويورك

رفع أسعار البنزين خلال أيام.. تعرف على حجم الزيادة

فنان عالمي شهير يدخل علاقة مع فتاة كويتية تصغره بـ 52 عامًا(صورة)

سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية

أول صورة لأحد المصابين المصريين في هجوم مترو نيويورك

إليسا تصدم الجميع: في علاقة مع شاب أجنبي لإشباع رغبتي الأنثوية وليس للزواج

صدمة بدولة خليجية.. مجهول يُدنس مسجدًا بالفضلات ويتلف مصاحفه ومحتوياته

فنانة شهيرة تهاجم المشاهد المخلة في «من شارع الهرم إلى»..ونشطاء: استري جسمك الأول

«سيدة البحيرة».. ماتت أثناء عملية في القلب وبعد وضعها في ثلاجة الموتى كانت الصدمة

ADS
 

ينهي حياة زوجته بأبشع طريقة أثناء تجهيزها السحور

1497056
ا
Native
Teads
الثلاثاء، 12-04-2022 12:53 م

شهدت منطقة الوايلي التابعة لمحافظة القاهرة، جريمة قتل مأساوية، عندما أقدم عاطل على قتل زوجةه، بإشعال النيران فيها، ثم حرق محتويات الشقة.
ليلة الحادث وقعت مشادة كلامية بين المتهم وزوجةه أثناء إعدادها السحور، في منزلهما بمنطقة الوايلي، قام على إثرها المتهم بالتعدي بالضرب على الزوجة دون تدخل من أحد لإنقاذ الضحية "مفيش حد كان معاهم في البيت عشان ينقذها".
بعد التعدي على المجني عليها بالضرب، أحضر الزوج زجاجة بنزين، وسكبها على الضحية وأضرم فيها النيران وتركها تصارع الموت وفر هاربًا، حتى أصيبت بحروق من الدرجة الثالثة عجلت في وفاتها.
بعد اكتشاف الجيران الواقعة أبلغوا قسم الشرطة التابع لهم، وحضرت قوات من الحماية وتم السيطرة على الحريق الذي نشب في الشقة، وتم نقل الزوجة لإحدى المستشفيات لكنها فارقت الحياة متأثرة بالحروق.
نسبة الحروق كانت كبيرة في جسد السيدة، وبانتقال الأجهزة الأمنية وفحص البلاغ تبين أن المجني عليها "حكمت. أ"، تعاني من حروق من الدرجة الثالثة، أدت لوفاتها في الحال.
بعد وفاة الزوجة أخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، واستدعت أسرة القتيلة والمتهم لمعرفة سبب القتل الحقيقي، بعدما بينت التحريات الأولية أن زوج الضحية - عاطل، وراء ارتكاب الواقعة، وتم القبض عليه، وحرر محضر وتولت النيابة التحقيقات.
وأمام جهات التحقيق اعترف المتهم بارتكابه جريمة قتل الزوجة؛ بعد مواجهته بما أسفرت عنه التحريات.
وأكد المتهم أن الخلافات الزوجية المستمرة هي الدافع وراء ارتكابه الجريمة، وأنه لم يشعر بنفسه إلا وهو يشعل النيران فيها ويسكب عليها مادة تساعد على الاشتعال، بسبب المشادة الكلامية التي نشبت بينهما في ليلة الحادث، فصدر قرار بحبسه أربعة أيام، وجددها قاضي التحقيق لمدة 15 يومًا.
وتلقى قسم شرطة الوايلي، إخطارًا من أحد المستشفيات بمحافظة القاهرة يفيد بوفاة ربة منزل أثناء محاولات إسعافها عقب إصابتها بحروق في جميع أنحاء الجسم.
 

إقرأ ايضا

201905230819231923

تصل 41 .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

download

رفع أسعار البنزين خلال أيام.. تعرف على حجم الزيادة

اااااا

فنان عالمي شهير يدخل علاقة مع فتاة كويتية تصغره بـ 52 عامًا(صورة)

أخبار متعلقة

download

سعودي يحرق زوجته بماء الأسيد بعد زواج 10 شهور والسبب صادم

A-woman-crying-at-the-Refugee-Registration-Center-in-Frankfurt-Germany-September-2015-–-Reuters

زوج لقاضي محكمة الأسرة: بتخوني مع مديرها (تفاصيل صادمة)

181916-الطلاق في السعودية3

معلمة سعودية تنتقم من طليقها بعد زواجه من صديقتها

320223112743839761540

لا تُفرط في شرب الماء على السحور.. قد يسبب التسمم

cdn4.premiumread

بالفيديو.. فنان شهير يصفع مذيعًا على وجهه بعدما تحدث عن زوجته

2021_12_18_19_25_52_416

سيد رجب يخرج عن صمته ويعلق على اتهامات زوجته