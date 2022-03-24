الأحد 27 مارس 2022
توقيت مصر 13:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مرتضى منصور يثير الجدل ويطالب السيدات بتغطية أجسادهن داخل النادي لمنع التحرش

بعد تغريمه 500 ألف دولار.. موسيماني: «شكرًا يا خطيب»

سعر الدولار اليوم الأحد.. مصرف أبوظبي يسجل أعلى زيادة

تحول مفاجئ في موقف صلاح في التفاوض مع ليفربول

«جسمك أبيض..تعالي الفيلا هبسطك».. الحكم على اليوتيوبر أحمد حسن

مقتل مواطن مصري في أوكرانيا نتيجة القصف الروسي

بعد تأييد إعدامه.. نجل الفنان أبوالعباس يكشف مفاجأة عن سبب قتل زوجته وطفلتيه

500 صورة لفتيات عاريات.. تفاصيل القبض على صاحب محل ملابس الزيتون

دليل من 5 خطوات للربح في تداول الفوركس

حكم نهائي.. إعدام نجل الفنان المرسي أبوالعباس

ADS
 

سيد رجب يخرج عن صمته ويعلق على اتهامات زوجته

2021_12_18_19_25_52_416
سيد رجب
Native
Teads
الخميس، 24-03-2022 12:47 م

علق الفنان سيد رجب على اتهامات طليقته الأمريكية له بسلب أموالها وطردها من منزلها ورفضه سداد نفقتها ونفقة أولادها من خلال بيان أصدرته محامية الفنان.
ووصف البيان تلك الاتهامات بالادعاءات غير الصحيحة والتى تمس الحياة الشخصية، ولا علاقة لها بالحقيقة أو الواقع.
وقال البيان أن هناك خصومة بين الفنان سيد رجب وطليقته أمام المحاكم المصرية بما يمنعه من التعليق أو التعقيب أو تفنيد أو تصحيح ما أوردته في منشورها على "فيسبوك".
وتابع البيان، إنه انطلاقا من احترام الفنان سيد رجب للعلاقة والعشرة الطويلة فإنه ينأى بنفسه عن الخوض في أمورهما الشخصية، ويؤكد أن الخلافات بينه وبين طليقته ـ رغم محاولاته الدؤوبة لحلها وديا وسابقة عرضه للعديد من الحلول المرضية عليها تجنبا لخوض غمارها من خلال ساحات القضاء إلا أنها رفضتها جميعا بما في ذلك من دلالات لا مجال لتفسيرها هنا.
وذكر أنه في جميع الأحول فإن الفنان يؤكد امتناعه عن الخوض في أي تفاصيل شخصية كون أن الأمور ما زالت متداولة أمام المحاكم، مشيرا إلى أن توقيت النشر يحمل تعمد الإساءة له استغلالا لنجاح مسلسل أبو العروسة والالتفاف الجماهيري حوله وهو ما يجعله يحتفظ بكافة حقوقه القانونية قبل مطلقته بخصوص ما تقدم.
وكانت الأمربكية كيكي نيلسون طليقة الفنان وفي تغريدة على صفحتها على مواقع التواصل وجهت اتهامات له، مؤكدة استيلائه على أموالها وطردها من شقتها وعدم قدرتها على إيجاد علاج السرطان، وذلك عبر منشور لها تحت عنوان" خلف الكواليس مع أبو العروسة سيد رجب".
 

إقرأ ايضا

image

«جسمك أبيض..تعالي الفيلا هبسطك».. الحكم على اليوتيوبر أحمد حسن

image

مقتل مواطن مصري في أوكرانيا نتيجة القصف الروسي

2022_3_26_19_35_30_670

بعد تأييد إعدامه.. نجل الفنان أبوالعباس يكشف مفاجأة عن سبب قتل زوجته وطفلتيه

أخبار متعلقة

من-هي-كيكي-نيلسون-زوجة-سيد-رجب-الثانية-780x470

زوجة بطل «أبوالعروسة» الأجنبية تفضحه بكشف وقائع صادمة

download

السعودية.. امرأة تخرج للشارع عارية تمامًا من أجل الطلاق

218653

جعل صديقه يمارس الرزيلة مع زوجته عدة مرات ثم قتله لسبب آخر صادم بحلوان

2017_11_9_13_50_45_754

صدمة.. زوجة تقع على زوجها فتتسبب في موتهما معًا

17228228231637397399

ماذا تفعل الزوجة التي تنزعج من شخير زوجها؟.. مبروك عطية يرد

download

فنان شهير يعلن الاعتزال بمنشور مُبكي: مش قادر أصرف على عيالي