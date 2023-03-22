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يطلب تطليق زوجته: "مدمنة مشروبات غازية.. وأصبحت عاجزة"

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ارشيفية
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الأربعاء، 22-03-2023 12:01 م

رفع "علي. ع"- 30 سنة، صاحب كشك بقالة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته للضرر، مبررًا طلبه: "المشروبات الغازية عجزت مراتي".

يقول "علي" في دعواه التي حملت رقم 1237 لسنة 2021، إنه تزوج "هند م."- 29 سنة، ربة منزل، منذ عامين ونصف، وكانت حياتهما سعيدة هنيئة، حتى انقلب حال زوجتي وأصبحت مريضة باستمرار، بسبب المشروبات الغازية التي تتناولها بشراهة.

حاول الزوج مرارًا تغيير شخصيتها لكن دون جدوى، فدائما تقوم بإخفاء تلك المشروبات وتتناولها حتى على حساب صحتها. الزوج ناقش زوجته مرات عدة، لكنها لا تهتم، وفي النهاية استسلم وحاول التأقلم مع حياته الزوجية التي دامت شهور دون تفاهم أو راحة نفسية.

يشكو الزوج زوجته قائلاً: نشبت مشادة كلامية بيننا والسبب "زوجتي مبقتش قادرة تعمل شغل الشقة وعايزاني أخدمها"، حتى تدخل شقيقها مدافعًا عنها.

طلب "علي" من زوجته الانفصال دون اللجوء إلى محكمة الأسرة، لكنها رفضت وهربت إلى منزل أسرتها، منذ 4 أشهر.

يختتم الزوج: شعرت باستحالة المعيشة مع زوجتي لعدم قدرتها على التخلص من المشروبات الغازية، لذا لجأت إلى محكمة الأسرة، وأقمت دعوى قضائية لتطليقها للضرر، ولاتزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.

 

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