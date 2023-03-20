موظف يلقي زوجته من الطابق الثامن في المرج





ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على موظف متهم بالتخلص من زوجته في المرج، بعدما ألقاها من أعلى عقار بسبب خلافات زوجية بينهما.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا مفاده العثور على جثة سيدة ملقاة في أحد شوارع منطقة المرج بالقاهرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إلى موقع البلاغ، وعثروا على جثة السيدة، وتبين من المعاينة أنها سيدة تبلغ من العمر 42 سنة، وأنها أصيبت بكسور وتهشم في الرأس نتيجة سقوطها من الطابق الثامن لعقار سكنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت تحريات الشرطة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج السيدة، وتم تقنين الإجراءات وألقت الشرطة القبض عليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على جهات التحقيق بالقاهرة لمباشرة التحقيقات في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.