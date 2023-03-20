الإثنين 20 مارس 2023
توقيت مصر 18:06 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

زوجة في دعوى طلاق: "عايزني اشرب بانجو والف له سجاير الحشيش"

تركيا تكشف موعد لقاء السيسي وأردوغان

بالصور.. الجيش يستعرض أقوى أسلحته أمام قطر

هبوط حاد في أسعار النفط لمستوي قياسي منذ 2021

6 أطعمة احذرها في رمضان.. تضر بالقولون العصبي

فيديو صادم.. الأرض تنشق وتبتلع 17 طالبًا داخل مدرسة

موظف يلقي زوجته من الطابق الثامن في المرج

قرار جديد من القضاء في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

شاهد أول مواجهة بين ريهام سعيد وريم البارودي بعد خلاف 3 سنوات

"حلق وتاتو".. نجل الفنانة أنغام يصدم الجميع بظهور "غير لائق"

ADS
 

موظف يلقي زوجته من الطابق الثامن في المرج

1063834
اسعاف
Native
Teads
الإثنين، 20-03-2023 10:18 ص

 

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على موظف متهم بالتخلص من زوجته في المرج، بعدما ألقاها من أعلى عقار بسبب خلافات زوجية بينهما.

 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا مفاده العثور على جثة سيدة ملقاة في أحد شوارع منطقة المرج بالقاهرة.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إلى موقع البلاغ، وعثروا على جثة السيدة، وتبين من المعاينة أنها سيدة تبلغ من العمر 42 سنة، وأنها أصيبت بكسور وتهشم في الرأس نتيجة سقوطها من الطابق الثامن لعقار سكنها.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت تحريات الشرطة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج السيدة، وتم تقنين الإجراءات وألقت الشرطة القبض عليه.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على جهات التحقيق بالقاهرة لمباشرة التحقيقات في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

إقرأ ايضا

1898213801572688658

زوجة في دعوى طلاق: "عايزني اشرب بانجو والف له سجاير الحشيش"

6417ff604c59b758da6aee12

بالصور.. الجيش يستعرض أقوى أسلحته أمام قطر

جدول-اكلات-رمضان-2019

6 أطعمة احذرها في رمضان.. تضر بالقولون العصبي

أخبار متعلقة

Capture

"خانته وهددته بالزواج من عشيقها".. تفاصيل ذبح "زهرة" على يد زوجها في الحمام

تنزيل

"كلمة" قالتها الزوجة أشعلت ناره.. شاهد يكشف سبب مذبحة الإسكندرية

2023_3_9_10_32_35_996

اعترافات مرتكب مذبحة الإسكندرية: قررت الانتقام منها ومن أسرتها