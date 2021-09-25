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ياسمينا العلواني تفجر مفاجأة وتصدم من فرحوا لارتدائها الحجاب

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السبت، 25-09-2021 09:18 م

فجرت الفنانة ياسمينا العلواني، مفاجأة بعد نشرها صورة وهي ترتدي الحجاب عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلقت ياسمينا بالقول :" لكل واحد فرح لي من قلبه وأتمنى لي الحجاب، حابه أوضح إن الآوان لسه مجاش، ولما ربنا يريد أكيد هيحصل، الصورة اللي نشرتها مش أول مرة أنشرها، بالعكس نشرتها قبل كده كتير لأني بتفاءل بيها، والتعليق المرفق معاها كنت بوضح من خلاله إني بخف من كورونا واتحسنت الحمد لله".
وختمت حديثها قائلة :" شكرا لاهتمامكم ولدعواتكم ويارب تكون من نصيبي في يوم من الأيام، وادعوا لي بتمام الشفاء، وخلوا بالكم من نفسكم لأن كورونا فعلا مش سهلة ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا".
كانت الفنانة ياسمينا العلواني نجمة مسابقة Arabs got talent فاجأت جمهورها بارتدائها الحجاب .
وشاركت العلواني متابعيها صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ظهرت فيها وهي ترتدي الحجاب.
وأرفقت الصورة بتعليق قائلة: “الحمد لله، بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق، يارب كملها على خير”.
الجدير بالذكر أن العلواني ذاعت شهرتها بعد اشتراكها في الموسم الرابع من برنامج المواهب Arabs got talent.
 

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