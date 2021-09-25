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فنانة شهيرة تفاجئ الجميع وتقرر ارتداء الحجاب: ابتديت أفوق

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ياسمينا العلواني
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السبت، 25-09-2021 10:08 ص

فاجأت الفنانة ياسمينا العلواني نجمة مسابقة Arabs got talent جمهورها بارتدائها الحجاب .
وشاركت العلواني متابعيها صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ظهرت فيها وهي ترتدي الحجاب.
وأرفقت الصورة بتعليق قائلة: “الحمد لله، بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق، يارب كملها على خير”.
الجدير بالذكر أن العلواني ذاعت شهرتها بعد اشتراكها في الموسم الرابع من برنامج المواهب Arabs got talent.
وأشاد متابعوها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بحجابها، معبرين عن إعجابهم بجمالها في الحجاب داعين لها بالثبات على هذه الخطوة.




 

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