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ليلى طاهر تكشف سبب اعتزالها التمثيل

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ليلى طاهر
Native
الأربعاء، 08-09-2021 11:06 ص

كشفت الفنانة ليلى طاهر، عن إمكانية عودتها إلى عالم الفن، بشرط واحد، وهو "أن تكون الأعمال المعروضة عليها هادفة وذا محتوى جيد، وتضيف لها ولتاريخها، ولا تنقص منها".
وفي حديثها مع صحيفة "الوطن"، استبعدت ليلى طاهر العودة عن قرار اعتزالها الفن بعد ابتعادها عن المشاركات خلال السنوات السبع الماضية.
وأوضحت قائلة: "لن أتراجع عن قرار الاعتزال، وأتفرغ لحياتي العائلية. وقرار الاعتزال أعتقد لا يكون فيه رجعة ومينفعش أرجع بعدها، ودلوقتي أنا متفرغة لحياتي العائلية وقربت من عائلتي وأصدقائي"، مشيرة إلى أن "قرار الاعتزال ليس جديدا عليها، وأنها كانت معتزلة منذ 5 سنوات".
ولفتت إلى أنها "لا تعرف ما هو وجه الاستغراب من قبل الجميع بخصوص اعتزالها، فهو ليس قرارا جديدا بالنسبة لها"، موضحة أنها "متمسكة بهذا القرار، لأنها لا تريد تقديم أي فن".
وأكدت ليلى أن تاريخها الفني مشرف وراضية عنه، وتفتخر بما قدمته من أعمال على مدار السنوات، بداية من عملها في المهنة، كاشفة أن "العديد لا يظنون أنها اعتذرت لأن أعمالها تذاع بشكل يومي في التليفزيون والفضائيات، وجميعها أعمال هادفة، وأنه لذلك تعجب الجميع من تصريحاتها الأخيرة عن الاعتزال، لأنهم يرونها كل يوم في عمل".
وأكدت أنها "لا تشعر بالبعد عن جمهورها، وأنها سعيدة بالقرار الذي اتخذته منذ 5 سنوات كاملة".
وفي أطار حديثها عن عروض شركات الإنتاج، قالت الفنانة ليلى طاهر، إنه في السنتين الماضيتين لم تعرض عليها الأعمال الفنية بقوة، ولكن قبل العامين كان يعرض عليها الكثير من الأعمال، ولكنها لم تشعر بجدية في الأعمال، ولم تضيف عليها، لذلك "لم تقم بعمل إلا وهي راضية عنه تماما ولا ينقص من تاريخها الكبير".
 

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