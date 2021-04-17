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وفاة والدة الفنان أحمد خالد صالح بـ«كورونا»

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السبت، 17-04-2021 11:44 ص المصريون
توفت الدكتورة هالة زين، زوجة الفنان الراحل خالد صالح ووالدة الفنان أحمد خالد صالح، متأثرة بإصابتها  بفيروس كورونا.
تقام صلاة الجنازة  بمسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر، على ان يتم دفنها  بمقابر الأسرة بالإمام.
وأعلن الفنان أحمد فهيم عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، خبر الوفاة قائلا: "البقاء والدوام لله وحده، توفت إلى رحمة الله الدكتورة هالة زين العابدين زوجة خالي المرحوم خالد صالح، نسألكم الدعاء".
كان الفنان أحمد خالد صالح، قد أعلن عبر حسابه على موقع «انستجرام»، من أيام إصابة والدته بفيروس كورونا، حيث كتب أحمد، قائلاً: «دعواتكم لأمي وحمايا ولعائلتي ولكل مريض بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما إن الدعاء يغير الأقدار، كثفوا من الدعاء أرجوكم».
كما أعلنت هنادي مهنا هي الأخرى إصابة حماتها عبر استوري الإنستجرام الخاص بها قائلة: «دعواتكم لأبي وأمي وحماتى ولكل مريض بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما أن الدعاء يغير الأقدار كثفوا الدعاء أرجوكم».
 

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