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الموت يفجع الفنان أحمد خالد صالح .. وخالد الصاوي يعلق: المصاب جلل

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الموت يفجع الفنان أحمد خالد صالح .. وخالد الصاوي يعلق: المصاب جلل
 
السبت، 17-04-2021 07:19 ص أحمد عادل شعبان
نعى الفنان خالد الصاوي  ، والدة الفنان أحمد خالد صالح إثر وفاتها صباح اليوم السبت.

وقال في بيان عبر فيس بوك: لا إله إلا الله ..  إنا لله وانا اليه راجعون .. لا نقول إلا ما يرضي الله .. فقدت اليوم اخت وام وصديقة وعشرة عمري الغالية المرحومة باذن الله الدكتورة هالة زين حرم المرحوم اخي الذي لم تلده امي النجم الراحل خالد صالح ووالدة احمد خالد صالح وحماة هنادي هاني مهنى ، عشرة عمر منذ الجامعة ورحلة اخلاص ووفاء وسند ودعم للمرحوم خالد صالح .

وأضاف: ونعم الزوجة والام والاخت .. سيدة فاضلة تقية رحلت في ايام البركة
.. مصاب جلل ولا تعز على الله عز وجل .. سلملنا على خالد يا هالة .. رحمة الله عليها  .. برجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة.
 

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