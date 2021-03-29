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صدمة.. وفاة الفنانة عبير خضر متأثرة بـ«كورونا»

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عبير خضر
 
الإثنين، 29-03-2021 04:02 م المصريون

حالة من الصدمة في الوسط الفني، عقب إعلان وفاة الفنانة الكويتية عبير خضر متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى بدرية الأحمد.
وأكدت وسائل محلية، أن سبب وفاة الممثلة الكويتية عبير خضر بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد اصابتها منذ عدة ايام ونقلها الى العناية المركزة أثر مضاعفات الفيروس.
وانتشر خبر وفاة الفناة الكويتية خضر كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان رسميا عن وفاةها الأمر الذي سبب صدمة لدى الجميع.
وبدأت الفنانة الكويتية عبير خضر التمثيلة في عام 2006، بعد اكتشافها من قبل ابرز الفنانين في الكويت حيث مثلت خلال دور «زوجة الأب الشريرة» في مسلسل الإمبراطورة، استمرت بعد ذلك بتقديم العديد من الأدوار الصغيرة والثانوية.
 

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