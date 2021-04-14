وفاة رجل فور تلقيه الجرعة الثانية من هذا اللقاح لكورونا

الأربعاء، 14-04-2021
12:07 م
توفي رجل
ًا مسنًا في مدينة كلايبيدا، فور تلقيه الجرعة الثانية من لقاح
“موديرنا” المضاد لفيروس كورونا
.
ومن جانبها، كشفت كبيرة الأطباء في المستوصف “لوريتا فينكينو”، عن تفاصيل
الواقعة،قائلة:”وفقا للبيانات الأولية، فإن وفاة
الرجل
البالغ 78 عاما، لا علاقة
لها بتطعيمه لكن سيتم التحقيق فيها بمزيد من التفصيل،حسبما ذكرت إذاعة ليتوانيا
الرسمية.
وأوضحت أن الرجل
تلقى الجرعة الثانية من لقاح
“موديرنا” وكان بحالة جيدة،
ثم أصيب بالضعف، ولم تنجح سيارة الإسعاف في إنقاذه”، بحسب “روسيا اليوم”.
وأضافت:”سننتظر التحقيق لكشف سبب الوفاة
، لكنني أعتقد أن هذا لا علاقة له
باللقاح
، لأننا لم نسجل أعراضه لدى المتوفى، لا إنسداد تجلطي، لا تفاعل، المريض
وفقا لبطاقة المرضى الخارجيين، أمضى وقتا طويلا، وراجع العديد من الأطباء، ولم يتم
تسجيل أي أمراض مزمنة لديه”.