الاعتداء على الفنان ياسر فرج بالأسلحة البيضاء وتحطيم سيارته

الإثنين، 29-03-2021
01:38 م
المصريون
تعرض
الفنان ياسر فرج
، إلى الاعتداء
من قبل مجموعة من "البلطجية
المراهقين"،
وتحطيم سيارته.
وكان
الفنان
يسير بسيارته، على الطريق الدائري بمحيط منطقة المعادي جنوبي، حيث صدمته سيارة يقودها أحدهم في محيط منطقة
المعادي على الطريق الدائري.
وكان
ياسر يسير بسيارته على الطريق الدائري قبل أن يصدمه مراهق يسير بسرعة جنونية ويفر هاربا
مما أدى لحدوث تلفيات في سيارة الفنان
.
وقرر
فرج أن يلاحق السيارة حتى وصل إلى منتجع سكني شهير بمنطقة المعادي، وعقب نزوله من سيارته
لمعاتبة قائد السيارة فوجئ أنه مراهق عمره 15 عاما، وبصحبته عدد كبير من أصدقائه الذين
تعدوا عليه بالطوب والأسلحة البيضاء وحطموا سيارته، لذا قرر فرج أن يحرر محضرا ضدهم
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المراهق قائد السيارة وإثنين من أصدقائه.
وكتب
فرج، عبر حسابه على “فيسبوك”: “أنا بقيت حاسس إني مفيش غيري بيمشي في الشارع بعربيته..
موعود بالبلطجية
والحوادث .. الحمد لله إنها جت على قد كدة”.