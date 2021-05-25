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ارتفاع قياسي في عدد ضحايا كورونا بدولة خليجية

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ارتفاع قياسي في عدد ضحايا كورونا بدولة خليجية

كورونا البحرين
البحرين
Native
الثلاثاء، 25-05-2021 05:21 م محمد فضل
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تسجيل 23 وفاة بسبب “كوفيد- 19″، في أعلى حصيلة يومية، بالإضافة إلى زيادة في الإصابات بفيروس كورونا غير مسبوقة.

وسجلت البحرين، التي يبلغ عدد سكانها 1.7 مليون نسمة، أول أمس الأحد، 3177 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة، ما رفع الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 218 ألف إصابة وما يزيد على 800 وفاة.

وقالت السلطات، في وقت سابق، إنها “ستوسع نطاق حملة التطعيم لتشمل المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما”.

وقصرت البحرين الأسبوع الماضي، دخول معظم الأماكن العامة على الحاصلين على تطعيم ضد الفيروس، وذلك بعد الزيادة الكبيرة في الإصابات التي عزتها إلى التجمعات الكبيرة في المنازل خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
 

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