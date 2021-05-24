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مستشار الرئيس عن دلال عبدالعزيز: «حالتها حرجة.. ادعولها»

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دلال عبدالعزيز
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الإثنين، 24-05-2021 11:48 ص

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشؤون الصحية، عن حالة الفنانة، دلال عبد العزيز، زوجة الفنان الراحل، سمير غانم، مشيرًا إلى أن حالتها “لم تتحسن حتى الآن”.
وأوضح محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “on”، أن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز “ما زالت حرجة”، داعيا لها بالشفاء.
وكان الفنان سمير غانم، توفى مساء الخميس الماضي، بعد صراع مع المرض بعدما وُضع منذ عدة أسابيع على أجهزة التنفس الصناعي، على إثر إصابته بفيروس كورونا المُستجد، والذي أصاب أيضًا زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز.
وكشف الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أن نتيجة المسحة الأخيرة لحماته الفنانة دلال عبدالعزيز "سلبية"، مؤكدًا تعافيها من فيروس كورونا إلا أن أثاره مازلت تعاني منها وحالتها حرجة.
 

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