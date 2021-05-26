الأربعاء 26 مايو 2021
توقيت مصر 12:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

منها التعليم والمرور.. الحكومة تسحب 8 مشروعات قوانين من البرلمان

السبب صادم.. محكمة إماراتية تُلزم زوجة بتعويض زوجها

إثيوبيا عن المناورات العسكرية بين مصر والسودان: لدينا قوة الردع

وفاة "وليام شكسبير" أول رجل في العالم يحصل على لقاح كورونا

الصحة العالمية: كورونا المتحور في الهند انتقل إلى 4 دول عربية

رسميًا.. أمير قطر يدعو الرئيس السيسي إلى زيارة الدوحة

بالصور.. السعودية تستقبل وزير سوري لأول مرة منذ 10 سنوات

دبي.. خمسينية تلجأ للقضاء بعد ابتزازها من قبل حبيبها السابق

تامر أمين يثير ضجة بعدما أطلق هذا الوصف على سمير غانم

السيسي يتدخل بعد بتر قدم الفنان شريف دسوقي

ADS
 

الصحة العالمية: كورونا المتحور في الهند انتقل إلى 4 دول عربية

images
ا
Native
الأربعاء، 26-05-2021 10:10 ص

أعلنت المستشارة بمنظمة الصحة العالمية مها طلعت، أن “فيروس كورونا المتحور في الهند حدث في العديد من الدول، منها 4 دول عربية”.
وأضافت في تصريحات صحفية، أن “العالم يجب أن يستعد لأي خطر صحي قادم على غرار جائحة كورونا، بعدما كشف الفيروس أزمة في الأنظمة الصحية، وعندما حذر رئيس منظمة الصحة العالمية كان يقصد الاستعداد والتأهب لخطر قادم”.
وتابعت أن: “التحور الهندي موجود وحدث في العديد من الدول منها 4 دول عربية، وما أدى لكثافته في الهند هو عدم الالتزام بالإجراءات بالتزامن مع أعياد ومناسبات وطنية”.
 

إقرأ ايضا

image

السبب صادم.. محكمة إماراتية تُلزم زوجة بتعويض زوجها

ابي-احمد

إثيوبيا عن المناورات العسكرية بين مصر والسودان: لدينا قوة الردع

76eb2894-b5ef-410c-841a-9a1688929a9d

وفاة "وليام شكسبير" أول رجل في العالم يحصل على لقاح كورونا

أخبار متعلقة

أرشيفية

وفاة فنان شهير بكورونا بعد نشر فيديو له بساعات

السعودية الأردن

الكشف عن شروط دخول السعوديين الأردن

654846150484

أسرة سمير غانم ترد على أنباء وفاته بعد توقف وظائف جسمه

images

استئصال أعين بعض المتعافين من كورونا في الهند لهذا السبب

180184181_1706599162857624_5935270479807453701_n

شاهد.. فيديو صادم لمواطن هندي توفيت زوجته بــ "كوفيد"

وفاء مكي

«الحقوني بموت».. تدهور حالة وفاء مكي بعد إصابتها بكورونا