الصحة العالمية: كورونا المتحور في الهند انتقل إلى 4 دول عربية

الأربعاء، 26-05-2021
10:10 ص
أعلنت المستشارة بمنظمة الصحة
العالمية مها طلعت، أن “فيروس كورونا
المتحور في الهند
حدث في العديد من الدول،
منها 4 دول عربية
”.
وأضافت في تصريحات صحفية، أن
“العالم يجب أن يستعد لأي خطر صحي قادم على غرار جائحة كورونا
، بعدما كشف الفيروس
أزمة في الأنظمة الصحية، وعندما حذر رئيس منظمة الصحة العالمية
كان يقصد الاستعداد
والتأهب لخطر قادم”.
وتابعت أن: “التحور الهند
ي
موجود وحدث في العديد من الدول منها 4 دول عربية
، وما أدى لكثافته في الهند
هو عدم
الالتزام بالإجراءات بالتزامن مع أعياد ومناسبات وطنية”.