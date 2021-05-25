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بعد ظهور حالات مصابة بالفطر الأسود.. الصحة تحذر من هذه الأدوية

الفطر الأسود
الفطر الأسود
Native
الثلاثاء، 25-05-2021 07:21 م محمد فضل
شددت هيئة الدواء على ضرورة عدم استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية، واستشارة الطبيب أو الصيدلي، في طريقة الاستخدام السليمة، وذلك بعد اكتشاف 3 إصابات بالفطر الأسود.

وحذرت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، لما يسببه من ضعف المناعة، وقدرة الجسم على مواجهة الميكروبات، إلى جانب أن الميكروب يصبح مقاوما للدواء الأصلي، الذي كان يستخدم في علاج العدوى التي يتسبب فيها، ويؤدي للإصابة بالفطر الأسود.

وأكدت الهيئة، في بيان أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، أو استخدامها بشكل خاطئ، يوفر الفرصة للبكتيريا، لأن تعتاد على تأثير هذه المضادات وتتكيف معها، وبهذا تتكون سلالات أكثر قوة، لديها القدرة على مقاومة المضادات الحيوية، كما أن علاج العدوى التي تسببها سلالات البكتيريا المقاومة أصعب وأكثر تكلفة، وبعض الحالات لا يمكن علاجها وقد تنتهي بالوفاة.

وأوضحت أن إعطاء المضادات الحيوية للأطفال بدون إشراف الطبيب، قد يعرضهم لآثار جانبية تتسبب في حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي.
 

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