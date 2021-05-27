بعد وفاة سمير غانم .. عادل إمام يمتنع عن مقابلة أي شخص من خارج أسرته لهذا السبب

الخميس، 27-05-2021
08:57 ص
أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر عن الطريقة التي يقضي الفنان عادل إمام
وقته بها في ظل انتشار كورونا
.
وقال المصدر إن الزعيم يقضي وقته في المنزل ولا يخرج منه أبدا وهو السر في عدم قيامه ببطولة أية أعمال درامية هذا العام.
وأوضحت المصادر أن إمام حزن بشدة على وفاة صديقه سمير غانم
وكان يريد أن يحضر جنازته لكن أسرته نصحته بعدم المجيء خشية من إصابته بكورونا
حيث يمتنع عادل إمام
عن مقابلة أي شخص ليس من أسرته فيما يحاول كل أفراد أسرته اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خشية انتقال المرض له.