الإثنين 03 مارس 2025
توقيت مصر 00:01 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ياسمين عبدالعزيز وشقيقها يسخران من أحمد العوضي ويثيران الجدل

تعليق صادم من عمرو أديب على "إعلان أبوتريكة" ويغلق التعليقات

شاهد.. فيديو صـ.ادم لملكة جمال الجزائر مع مدير أعمالها يتسبب في القبض عليها

تحدوا أمريكا.. زعماء دول أعلنوا دعمهم لـ زيلنسكي بعد مشاداة ترامب

ملك المغرب يتعرض لوعكة صحية ويجري عملية جراحية

"ما العمل الجليل اللي قدموه؟".. الكويت تكشف سبب سحب الجنسية من الفنانات

الـ.دم بقى مايه.. ينهي حياة والده ويحـ.رق جثـ.مانه

"ألف ليلة وليلة"..علي جمعة يكشف لماذا أغلب أهل النار من النساء

صوته رائع.. لاعب الأهلي يؤم المصلين في صلاة التراويح بقريته بالغربية(فيديو)

مأساة في رمضان.. تفـ.ـحم طفلين ووالدتهما تقفز من الطابق الخامس في حريق كرداسة

قصة 47 ألف جنيهًا يبحث عنهم أهالي بنها من أجل «نمر وان»

Screenshot 2025-03-01 194950
..
السبت، 01-03-2025 07:50 م
نشر محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بـ«فيس بوك»، منشورًا عن القفاز وكتب فيه: «أهل طوخ وبنها الكرام فردة الجوانتي دي وقعت مني امبارح وانا بصور في طوخ على طريق اسكندرية الزراعي الجيب الصغير ده في مصحف معايا من وانا صغير غالي عندي جدًا ياريت اللي لقاه يتواصل معايا».
سعر قفاز فيه مصحف محمد رمضان
يذكر أن القفاز الذي قال رمضان إنه يحتوي على المصحف، من تصميم دار «Prada» ومصطنوع من الجلد الطبيعي، وفيه جيب صغير مع شعار الدار الشهير، وسعره 945 دولار، أي 47 ألف 835 جنيه مصري.

فكرة برنامج محمد رمضان
ومؤخرًا أوضح «رمضان» خلال استضافته في برنامج «معكم منى الشاذلي»، مساء الجمعة، المذاع عبر شاشة «ON»، مع الإعلامية منى الشاذلي، أن التصوير تم في الشارع بأماكن حقيقية بعيدًا عن الاستديوهات التقليدية، مشيرًا إلى أن الكاميرات التقطت المشاهد بحرفية عالية لنقل التفاصيل بدقة، وسط الزحام الشديد الذي كان يصاحب تواجده في الشارع.
وأشار إلى أن البرنامج يسلط الضوء على قصص أبطال من الحياة اليومية، مثل أحد الأطفال الذين التقى بهم خلال التصوير، والذي كان يحمل صينية طعام تفوق حجمه أثناء عمله مكان شقيقه، واصفًا إياه بأنه «بطل حقيقي»، متابعا: «أنا كل سنة بقدم مسلسل من بطولتي، لكن السنة دي بقدم مسلسل من بطولة الناس».

إقرأ ايضا

0

ياسمين عبدالعزيز وشقيقها يسخران من أحمد العوضي ويثيران الجدل

849

تعليق صادم من عمرو أديب على "إعلان أبوتريكة" ويغلق التعليقات

Capture

شاهد.. فيديو صـ.ادم لملكة جمال الجزائر مع مدير أعمالها يتسبب في القبض عليها

أخبار متعلقة

Screenshot 2025-02-22 112031

تعرف على موعد وقناة عرض برنامج مدفع رمضان الحلقة الأولى (تفاصيل)

Screenshot 2025-02-15 163713

محمد رمضان: "مدفع رمضان" دراما من نوع جديد ... هتفرح ناس وتزعل ناس