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‎بيان هام من دار الإفتاء المصرية بشأن قيمة زكاة الفطر والفدية 2025

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السبت، 01-03-2025 07:54 م
حدد الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الحد الأدنى من قيمة زكاة الفطر عن شهر رمضان 2025 بـ(35 جنيهًا) كل فرد، كما حدَّد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي بـ(30 جنيهًا) حسب دار الإفتاء المصرية 2025.
‎ ما هي قيمة زكاة الفطر؟

شهر رمصان 2025- صورة أرشيفية
وأوضح مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر 1446هـ، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، و‎أن تقدير قيمة زكاة الفطر 2025 لتكون عند مستوى 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.
‎هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الحبوب؟
وأشار إلى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر حبوبًا، ويجوز إخراج القيمة، وأنَّ دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
‎كم تعادل قيمة زكاة الفطر من الحبوب؟
وأضاف «عياد» أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.04) كيلوجرامًا من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.
‎موعد إخراج زكاة الفطر
وأشار المفتي إلى أنه يجوز شرعًا إخراج الزكاة من أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

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