ننشر تغريدة علاء مبارك الصادمة التي حذفها بعد دقيقتين

الإثنين، 29-08-2022
09:34 ص
واصل علاء مبارك
نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، نقده الممزوج بالسخرية من تصريح وزير الأوقاف
الدكتور محمد مختار جمعة
، حيث اعتبر الأخير أن دعاء "اللهم اشف مرضانا ومرضى
المسلمين" خاطئ ويدعو للتفرقة.
وكتب علاء مبارك
تغريدة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد
تغريدته التي نقلتها معظم وسائل الإعلام، لكنه عاد وحذفها بعد دقيقتين تقريبًا من
نشرها.
وقال علاء مبارك
في تغريدته المحذوفة :" وزير الأوقاف
له كل الاحترام والتقدير اختلف معه
عندما يقول ان هذا الدعاء خاطئ ومحرض للتفرقة !هذا الدعاء يخص الجميع مرضانا بصفة
عامة و مرضى المسلمين بصفة خاصة وطول عمرنا نسمعه ونردده حتى فى المسجد الحرام
والمسجد النبوى ، بعد كل هذه السنوات نقول انه دعاء خاطئ ! مش غريبة شوية ،تحياتى".
وكان علاء مبارك
،
رفض تصريحات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
، بشأن تخصيص دعاء للمسلمين
للشفاء من الأمراض.
وقال وزير
الأوقاف إنه سمع إمام المسجد في أحد المساجد يدعو قائلا "اللهم اشف مرضانا
ومرضى المسلمين واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين"، موضحا أن هذا القول خاطئ ويدعو
للتفرقة وعدم التسامح.
من جانبه رد
علاء مبارك
في تدوينة عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"،
معتبرًا قول ذلك "من الخطأ".
وقال علاء:
"قول خاطئ! أين الخطأ في هذا الدعاء! بالعكس دعاء جميل من خلاله يعم التسامح
والرحمة بين المسلمين وهذا لا يمنع اننا ندعو أيضًا لكل مريض بالشفاء وأن يرفع
الله عن الجميع المرض والبلاء بصرف النظر عن الديانة هذا ما تعلمناه مع كامل
احترامي".