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بعد تشكيكه في خالد بن الوليد.. علاء مبارك: إبراهيم انت عايز أيه؟

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علاء مبارك وابارهيم عيسى
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السبت، 30-07-2022 10:16 ص

علق علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك على ما قاله الإعلامي إبراهيم عيسى عن خالد بن الوليد ومحاولته التشكيك في الثوابت الإسلامية ، قائلا :" في إيه يا إبراهيم !" .

وقال علاء مبارك في تغريدة له عبر تويتر : "في أيه يا إبراهيم مالك! كفى تشكيك في الثوابت الإسلامية وتشويه الرموز".

وأضاف "ما الهدف من خلق حالة من الجدل والتناقض فيما يخص الأمور المتعلقة بالعقيدة والرموز الإسلامية؟".

وتابع قائلا: "ما صدقنا خلصنا من موضوع الصيدلي ورحلة المعراج فجأة كدة قررت تدخل على خالد بن الوليد!.."
واختتم نجل الرئيس الراحل تغريدته قائلا: " إبراهيم أنت عايز أيه؟".

وكان إبراهيم عيسى قد قال إن خالد بن الوليد امتلك القدرة على القيادة العسكرية، وصرح بأنه لم ينقل على لسانه حديث نبوي واحد مروي، ولا قاعدة فقهية، ولا فتوى دينية منذ اللحظة التي دخل فيها الإسلام ووفاته.

وأضاف "كان عسكريا فارسا، وقائدا كبيرا لجيش أو جنديا كبيرا في جيش، لم نعرفه عليما ولا فقيها ولا محدثا".

وأشار إلى أن النبي محمد سمى خالدا بن الوليد بسيف الله المسلول لأنه انسحب بالجيش في غزوة تبوك، مضيفا أن أهل المدينة اتهموه بالجبن وأسماهم بالفرارين، لكن النبي أنصفه وقال سيف الله المسلول لرد الاعتبار، والرفع من قيمة فكرة أن الانسحاب في لحظة هو الفوز والنصر وليس القتال من الاستشهاد وفناء الجيش.
 

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