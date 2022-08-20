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فيديو لغناء شاب «نقاش» يستنفر فنانين ومشاهير وعلاء مبارك يعلن انبهاره

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الشاب النقاش صاحب الصوت الذهبي
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السبت، 20-08-2022 12:04 م

أحدث شابًا مصريًا يعمل " نقاشَا"، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب غنائه بصوت رائع، جعل مشاهير المجتمع تتفاعل معه ويثنون عليه.
وأعادت الفنانة نجلاء بدر نشر الفيديو، معلقة "رهييييب"، ونشر السيناريست تامر حبيب الفيديو أيضا وكتب "الراجل ده عظيييم".
 وعبر تويتر علق الفنان رامي جمال مشيدًا بصوت الشاب "حد يوصلني ضروري للراجل الجميل الجدع أبو صوت مسمعتوش من زمان ضروري ضروري"، وأضاف رامي في تعليق آخر "حلو بشكل مش عادي".
ووجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، رسالة للشاب قائلا عبر "تويتر": "ما شاء الله صوت من أجمل الأصوات مالوش حل.. أجمل من أصوات كثيرة موجودة الآن على الساحة.. بصراحة مايتسابش، أتمنى لك كل التوفيق".
"بكرة يا حبيبي" غنتها وردة في فيلمها "حكايتي مع الزمان" عام 1974، كتب كلماتها عبدالرحيم منصور، ألحان كمال الطويل، وشارك في بطولة الفيلم الذي أخرجه حسن الإمام: رشدي أباظة، يوسف وهبي، سمير صبري، لبلبة، نبيلة السيد، نبيل الهجرسي، محمد نجم.
 

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