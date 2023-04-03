منها قتله رميًا بالرصاص.. مرتكب مجزرة الإسكندرية يفاجئ المحكمة بـ 3 طلبات

قال المتهم بقتل 7 من أسرته فيما يعرف بـ"مذبحة الإسكندرية"، خلال محاكمته أمام الدائرة 34 بمحكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، أنه يرضى بالأمر الواقع وقضاء الله.

وتابع المتهم خلال حديثه: "راضي بشرع ربنا وواقف بطولي أدافع عن نفسي"..

وطلب المتهم من هيئة المحكمة 3 طلبات، الأول بتشكيل لجنة من حقوق الإنسان لدراسة قضيته، والثاني أن يجري القصاص منه رميًا بالرصاص وليس حبل المشنقة، والثالث الحصول على بيان من شركة الاتصالات تكشف المكالمات بينه وبين زوجته، قائلا: "عملت كل ما يعقل وما لا يعقل علشان ترجع".

كانت الدائرة 34 بمحكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، استكملت، اليوم الأحد، محاكمة المتهم بقتل 7 من أفراد أسرته فيما يعرف بـ"مذبحة الإسكندرية".

وشهدت جلسة اليوم حضور المتهم من محبسه، وسط حراسة أمنية مشددة، وجلس في قفص القاعة ممسكًا بمصحف، وحاول مقاطعة المدعي بالحق المدني أكثر من مرة.