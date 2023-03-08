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مصاب بـ3 رصاصات.. حالة الطفل الوحيد الناجي من مذبحة الإسكندرية

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مكان الجريمة
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Teads
الأربعاء، 08-03-2023 12:06 م

 

تلقت النيابة العامة تقرير طبي مبدئي عن حالة الطفل "ياسين..ي.ع" 8 سنوات، الناجي الوحيد من الجريمة المأساوية المعروفة بـ"مذبحة الترعة المردومة" في الإسكندرية والتي راح ضحيتها 7 أفراد.

 

وتبين من التقرير الطبي الصادر عن المستشفى وجود طلق ناري بالجانب الأيسر من الصدر وطلقتين بالفخذ الأيسر، وجرى عمل أشعة مقطعية وعادية على الصدر وصورة دم كاملة.

 

وأفاد التقرير الطبي أن حالة الطفل غير مستقرة وتحتاج إلى تدخل جراحي.

 

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل ثان بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد قتل شخصا أفراد أسرته بشارع الكرامة متفرع من شارع الترعة المردومة بمنطقة أبو سليمان.

 

انتقل ضباط مباحث القسم رفقة 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة أن الشقة محل البلاغ بالطابق الثاني علوي بعقار مكون من أرضي و5 طوابق علوية، ووجود 7 جثث.

 

وتبين أن الزوج أثناء جلسة للاتفاق على طلاق زوجته بمنزل أسرتها بالشارع المشار إليه في حي شرق الإسكندرية، فتح النار على أبنائه الأربعة وزوجته ووالدها ووالدتها وشقيقها، ما أسفر عن مصرعهم جميعًا، عدا طفل.

 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

 

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