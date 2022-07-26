مكالمة مُسجلة بين شيماء جمال وزوجها تفجر صدمة عن علاقاته الجنسية بالستات العواجيز

الثلاثاء، 26-07-2022
08:53 ص
كشفت النيابة العامة، تفاصيل
آخر مكالمة مسجلة بين الإعلامية الراحلة شيماء جمال
، وزوجها المدان بقتلها القاضي
أيمن حجاج.
وتضمنت المكالمة
العديد من عبارات التوبيخ والإهانة منها «يا شاذ يا بتاع النسوان العواجيز»، وذلك
وفقًا لصحيفة المصري اليوم.
وعندما واجهت النيابة،
«القاضي »، بتلك التسجيلات، قال: «ده اللى كانت بتعمله على طول ومفيش حاجة جديدة»،
مضيفًا: «الأمر ببساطة أنها تم تطليقها شفاهةً سواء كان في العرفي أو الرسمي تحت
تأثير الغضب، وده كان أكثر من 10 مرات وليس 3 مرات.
وتابع، كانت تستفزني
لأطلقها شفاهة ثم تساومني بحجة العودة وتحت ضغط الفيديو والصور لعلاقتنا الخاصة،
وإبلاغ زوجتي الأولى».
وكانت الأجهزة الأمنية
ألقت القبض على القاضي المتهم بقتل زوجته شيماء جمال
بالاشتراك مع صديقه ، بعد
استدراجها لمزرعة في أبوصير بالبدرشين بالجيزة، ودفن جثمانها داخل المزرعة.
ويخضع القاضي حاليًا
للمحاكمة بتهمة قتل زوجته الاعلامية شيماء جمال
، مع سبق الإصرار والترصد.