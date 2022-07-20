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بدء أولى جلسات محاكمة القاضي قاتل الإعلامية شيماء جمال

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شيماء جمال
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الأربعاء، 20-07-2022 10:27 ص
بدأت اليوم الأربعاء، محاكمة قاض وصديق له لاتهامهما بقتل زوجة القاضي الإعلامية شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار.

وبحسب التحقيقيات، فإن القاضي، أيمن عبد الفتاح محمد حجاج، (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال)، أضمر التخلص من شيماء إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني، صديقه حسين محمد إبراهيم الغرابلي، معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.
 

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