ابنة شيماء جمال تخرج عن صمتها: سمعت ماما بتهدده بهذا الأمر

الأربعاء، 20-07-2022
03:06 م
قالت
" جنى ت" ابنة المذيعة شيماء جمال
المقتولة على يد زوجها القاضي إنها سمعت
تهديد والدتها للمتهم بإفشاء زواجهما.
وأشارت
الإبنة إلى أن والدتها أمهلته حتى شهر أغسطس لتعلن عن الزواج بنفسها عبر موقع
"فيسبوك" وعن طريق إخبار زوجته الأولى بمنزلها.
وأوضح
تحقيق النيابة العامة ، أنها كانت تربطها علاقة زواج عرفي ثم رسمي مدة تجاوزت الـ5
سنوات بالمتهم الرئيسي . فيما كشفت ابنة المجني عليها عن تهديد والدتها للمتهم بإفشاء
سر الزواج.
وقررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، تأجيل المحاكمة لجلسة 13 أغسطس القادم.
وكشف
المتهم حسين الغرابلي، صديق المتهم الأول زوج المجني عليها شيماء جمال
، والذي اتفق
معه على قتلها ودفنها للتخلص من جثتها لقيامها بتهديده الدائم بإفشاء زيجته منها وطلبت
منه مبلغ 3 مليون جنيه، تفاصيل الجريمة.
وأشار
إلى أنه قام باستئجار مزرعة بمنطقة أبو صير بمركز البدرشين واستدرجها المتهم أيمن عبد
الفتاح لتلك المزرعة، وعقب وصولهما أدخلوها إلى حجرة الاستراحة داخل المزرعة وعقب مرور
5 دقائق تناهى إلى سمعه صوت المجني عليها شيماء جمال
تردد "يا ابن الكلب"
وأصوات شد وجذب فاستطلع الأمر فأبصر المتهم الأول يجذبها من شال قماشي كانت ترتديه
حول جيدها وما أن استدارت المجني عليها حتى قام المتهم بإشهار سلاحه الناري وتعدى بمقبضه
عليها بضربتين أو 3 على رأسها ثم خنقها.