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«صحتي كويسة ولست مضربًا».. رسالة مفاجئة من علاء عبدالفتاح يرد على المشككين

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علاء عبدالفتاح
Native
Teads
الثلاثاء، 15-11-2022 03:06 م


قالت منى سيف شقيقة علاء عبد الفتاح، إن علاء أخطر الأسرة بإنهاء إضرابه عن الطعام الذي دخل فيه قبل أيام، في رسالة جديدة.
وذكرت منى في منشور لها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: استلمنا جواب من علاء النهاردة، مكتوب بتاريخ امبارح بيقول لنا أنه انهى إضرابه عن الطعام، وأنه هيشرح لنا كل حاجة في زيارة العائلة يوم الخميس غالبا قلبي هيفضل يفط من مكانه لحد ما ماما وسناء يزوروه ونفهم كل اللي حصل الفترة اللي فاتت.

وفي وقت سابق، أعلن المحامي خالد علي، عضو فريق الدفاع عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، أنه تلقى خطابا من علاء عبد الفتاح بتاريخ مؤرخ بـ 12 نوفمبر 2022، يكشف خلاله أنه بصحة جيدة، ويخضع لإشراف طبي.

وقال علاء عبد الفتاح في الجواب لوالدته: أنا من النهاردة شربت مياه فانتي تقدري تطمني تماما لحد ما تشوفيني بنفسك، والعلامات الحيوية النهاردة كويسة.

وتابع: هاتيلي معاكي MP3 وانتي جاية في الطلبية الجاية، وبإذن الله يدخل.

وفي وقت سابق، كانت أصدرت النيابة العامة، بيانا عاجلا بشأن الحالة الصحية للنزيل علاء عبد الفتاح، وذلك بعد تشكيل لجنة من الأطباء المتخصصين لتوقيع الكشف الطبي عليه وذلك بعد ورود شكوى من وكيلي النزيل بضرورة إرساله إلى مستشفى لمتابعة حالته الصحية، لإضرابه عن الطعام والشراب، وذلك للحفاظ على حالته الصحية وحياته.

وقررت اللجنة الطبية في تقريرها أن النزيل علاء عبد الفتاح يتناول ما يكفيه من السعرات الحرارية يوميا للحفاظ على صحته، وأن التقارير والفحوصات التي تم إجراؤها له أكدت أنه لا يعاني من ضغط الدم أو السكر أو الضغط أو ضعف عضلة القلب أو ارتفاع درجات الحرارة، وأن فحوصاته الطبية جيدة، وجميع ما سبق في حدوده الطبيعية.

فيما أشار بيان النيابة العامة إلى أن ما سبق يدل على أن أمر إضراب النزيل علاء عبد الفتاح عن الطعام مشكوك في صحته، حيث انتهى تقرير حالته الصحية أنه بصحة جيدة، وأن الأمر لا يستدعي نقله إلى مركز طبي، بالإضافة إلى التوصية بالمتابعة الطبية الدورية له.
 

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